В Ингушетии задержали мужчину, торговавшего оружием

НАЛЬЧИК, 8 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Ингушетии местного жителя, которого подозревают в продаже двух автоматов и пистолета, сообщает главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ГУ МВД России по СКФО совместно с сотрудниками ВОГОиП МВД России в Назрановском районе Ингушетии задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов", — говорится в сообщении.

По данным МВД, оперативниками задокументированы факты сбыта задержанным двух автоматов Калашникова, пистолета, переделанного кустарным способом под стрельбу боевыми патронами, и 5 патронов калибра 9 мм.

Возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.