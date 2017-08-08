Мособлсуд отложил процесс по делу членов "банды ГТА" на 22 августа

Сотрудник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. Архивное фото

Сотрудник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Московский областной суд отложил процесс по делу "банды GTA" на 22 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Наталия Валикова пояснила, что суд не получил свидетельство о смерти фигурантов дела, а также о нахождении в медучреждениях двух членов банды.

"В отсутствии двух обвиняемых, которые, по информации Следственного комитета, находятся в больницах, куда поступили 1 августа с огнестрельными ранениями, принимать решение по делу невозможно, поэтому я откладываю заседание", — сказала судья.

Она также попросила четырех подсудимых подготовиться к даче показаний, на следующем заседании суд планирует допросить обвиняемых по 11 эпизоду.