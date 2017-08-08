В Калининградской области изъяли особо крупную партию наркотиков

КАЛИНИНГРАД, 8 авг — РИА Новости. Крупный канал поставки наркотиков в Россию пресечен правоохранителями в Калининградской области, сотрудники ФСБ изъяли почти 3 килограмма психотропных веществ, сообщила пресс-служба УФСБ.

"В ходе спецоперации оперативниками с поличным задержана гражданка России, у которой обнаружено и изъято более 30 свертков, в которых по заключению экспертно-криминалистического центра УМВД, находились наркотические средства – амфетамин и психотропное вещество 1-фенил-2-пропанон общей массой 2950,8 граммов", — говорится в сообщении.

Оперативники установили, что жительница Калининградской области купила наркотики у иностранца для распространения на территории Калининградской области. Масса изъятых наркотических средств и психотропных веществ считается особо крупным размером. Подозреваемой грозит до 20 лет лишения свободы.