Бортников: сохраняется террористическая угроза от ИГ* и банд с Кавказа

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников заявил об угрозе от международных террористических групп, в том числе группировки "Исламское государство"*, и банд с Северного Кавказа в местах массового пребывания людей.

Как сообщает информационный центр НАК, такое заявление Бортников сделал во вторник на заседании комитета по вопросам антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры РФ и мер по ее совершенствованию.

Как отмечается, в своем выступлении Бортников отметил, что государственными органами федерального уровня, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления при координирующей роли НАК реализован комплекс мер, "позволивших добиться снижения уровня террористической уязвимости объектов и мест массового пребывания людей".

"Вместе с тем угроза, связанная с устремлениями к ним международных террористических организаций, прежде всего ИГИЛ*, а также бандгрупп, действующих на территории Северо-Кавказского региона, сохраняется", — говорится в сообщении.

Бортников также подчеркнул, что в складывающейся обстановке федеральным органам исполнительной власти и антитеррористическим комиссиям необходимо организовать и обеспечить выполнение всего комплекса мероприятий по антитеррористической защите социально значимых объектов, а также в установленные сроки завершить процедуру категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей.

*террористическая группировка, запрещенная в России