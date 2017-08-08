На Урале суд вынес приговор мужчине, угрожавшему взорвать мост

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Суд в Свердловской области приговорил к обязательным работам 37-летнего жителя Каменска-Уральского Александра Хмелева, который угрожал взорвать мост, выдавая за взрывное устройство подушку, сообщает во вторник региональная прокуратура.

По данным ведомства, вечером 16 апреля в Каменске-Уральском пьяный Хмелев прикрепил к телу подушку, сверху надел курку и вышел на автомобильный мост через реку Исеть, расположенный на улице Кадочников, угрожая привести в действие взрывное устройство. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. По факту возбудили дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

"Приговором суда Хмелеву назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Приговор в законную силу не вступил", — уточняет прокуратура.