В МВД обеспокоены ростом числа нападений на полицейских

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Главное управление собственной безопасности министерства внутренних дел РФ обеспокоено возросшим числом нападений на сотрудников полиции, их число за последние полгода превысило 10 тысяч, сообщил на пресс-конференции начальник информационно-аналитического управления ГУСБ МВД России полковник полиции Андрей Московкин.

"К сожалению, цифры указывают что ситуация совсем не проста. С начала года зафиксировано около 12 тысяч преступлений, совершенных в отношении сотрудников органов внутренних дел. И более того, порядка 10 тысяч вот таких посягательств совершены в момент нахождения сотрудников на службе. Конечно, как подразделение службы собственной безопасности мы обеспокоены подобным развитием событий", — сказал Московкин.

Также, по его словам, в 13 из этих случаев посягательства привели к смерти сотрудника и в 32 случаях – к причинению тяжкого вреда здоровью.