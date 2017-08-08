В Ленинградской области завели дело на мужчину, показывавшего порно детям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком, в чьем обществе он смотрел порнографический фильм, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

"По предварительным данным, подозреваемый… в ходе просмотра фильма порнографического содержания совместно с тремя малолетними в возрасте… 9-11 лет, то есть не достигшими 14-летнего возраста, совершил в отношении одного из детей насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

В настоящее время в рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз, проведен допрос потерпевших. Следствие ходатайствует о помещении подозреваемого в стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы, информирует СУСК.