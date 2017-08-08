Путину доложили о ситуации на шахте "Мир" в Якутии и о паводках в Приморье

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил доклады о ходе спасательных работ на шахте "Мир" в Якутии, а также о пострадавших от паводка районах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава МЧС Владимир Пучков по телефону сообщил президенту о ходе поисково-спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии, где на минувшей неделе произошла авария", — сказали в пресс-службе.

"Кроме того, министр рассказал и о ситуации в районах Дальнего Востока, которые пострадали от паводков", — отметили в Кремле.

Путин также провел телефонный разговор с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским. "Глава региона проинформировал президента о ситуации в крае в связи с природным бедствием", — сообщили в пресс-службе Кремля.

На руднике "Алроса" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются, — жители других регионов, остальные местные жители.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.