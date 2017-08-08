Путину доложили о ситуации на шахте "Мир" в Якутии и о паводках в Приморье

12:3508.08.2017
(обновлено: 12:39 08.08.2017)
7511
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил доклады о ходе спасательных работ на шахте "Мир" в Якутии, а также о пострадавших от паводка районах Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава МЧС Владимир Пучков по телефону сообщил президенту о ходе поисково-спасательных работ на руднике "Мир" в Якутии, где на минувшей неделе произошла авария", — сказали в пресс-службе.
"Кроме того, министр рассказал и о ситуации в районах Дальнего Востока, которые пострадали от паводков", — отметили в Кремле.
Путин также провел телефонный разговор с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским. "Глава региона проинформировал президента о ситуации в крае в связи с природным бедствием", — сообщили в пресс-службе Кремля.
На руднике "Алроса" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются, — жители других регионов, остальные местные жители.
Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.
Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.
На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.
В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.