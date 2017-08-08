НАК заявил о необходимости дополнительных мер для защиты от терроризма

Сотрудник правоохранительных органов во время спецоперации по уничтожению боевиков. Архивное фото

Сотрудник правоохранительных органов во время спецоперации по уничтожению боевиков. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Обстановка требует дополнительных мер по обеспечению в России антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Сообщается, что в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ РФ Александра Бортникова прошло заседание комитета, на котором рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры РФ и мер по её совершенствованию.

"Несмотря на выстроенную в настоящее время систему профилактики терроризма на транспорте, обстановка требует выработки дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта", — сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Бортникова.

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