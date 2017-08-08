В Москве потушили пожар в жилом доме на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. МЧС сообщило о ликвидации пожара в жилом доме на Кутузовском проспекте в Москве.

"На втором этаже жилого дома на Кутузовском проспекте, дом 15, произошел пожар в нежилой части здания. В 11.29 пожар ликвидирован. Причина возгорания и его площадь устанавливаются", — сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Как отметили в ведомстве, эвакуация жилой части дома не проводилась, сведений о пострадавших также не поступало.

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