В "Новой газете" считают гуманным решение Мосгорсуда по делу Нурматова

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В редакции "Новой газеты" считают довольно гуманным решение Мосгорсуда приостановить выдворение из России журналиста издания Худоберди Нурматова и продолжают бороться за него, сообщила РИА Новости пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова.

Во вторник Мосгорсуд изменил решение Басманного суда о выдворении из России журналиста "Новой газеты", гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) из-за решения ЕСПЧ, однако пока идет разбирательство в ЕСПЧ по жалобе журналиста, он будет находиться в центре временного содержания в Москве.

"Мы считаем, что в данной ситуации это довольно гуманное решение Мосгорсуда. Самое главное — его не высылают в Узбекистан. Дальше ждем решения ЕСПЧ по жалобе Нурматова, решения о предоставлении статуса беженца в РФ, на которое он подал в связи с новыми обстоятельствами. Продолжаем бороться за Али", — сказала Прусенкова.

Мосгорсуд в понедельник запросил документы, подтверждающие попытки Нурматова получить в России статус беженца. Судья, помимо подлинников своих запросов и отказов из МВД, затребовал перевод решения ЕСПЧ о запрете экстрадиции.

Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить из России Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматов, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

По данным источника в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ).

Ранее в "Новой газете" заявляли, что не верят, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны своего журналиста Нурматова. В редакции выразили надежду на то, что федеральные органы власти прислушаются к просьбе не выдворять из страны Нурматова, тем более, что его родственники живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это сообщил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".