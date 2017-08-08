В Приморье восстановили движение на участке Транссиба, нарушенное паводком

Работы по восстановлению разрушенного паводком железнодорожного полотна в Приморье

Работы по восстановлению разрушенного паводком железнодорожного полотна в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Движение поездов в Приморье на участке Уссурийск-Владивосток, нарушенное паводком, восстановлено в обоих направлениях, сообщает Дальневосточная железная дорога.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысяч человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

"Восьмого августа в 10.20 по московскому времени восстановлено движение поездов в обоих направлениях на участке Уссурийск-Владивосток Дальневосточной железной дороги. Все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению. Из Хабаровска поезда отправляются по расписанию. Продажа билетов осуществляется без ограничений по всем направлениям", — говорится в сообщении.

Маршрут утренних пригородных пассажирских поездов из Владивостока был сокращен до станции Кипарисово.

Сейчас железнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. На месте происшествия работают четыре восстановительных поезда, задействованы свыше 600 человек, в том числе 100 военнослужащих путевого батальона Восточного военного округа.

Также продолжаются работы по восстановлению верхнего строения пути и искусственных сооружений на участке Барановский-Хасан.