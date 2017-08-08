Суд отменил приговор бывшему главе налоговой службы Курганской области

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Курганский облсуд во вторник отменил приговор бывшему руководителю управления федеральной налоговой службы области Юрию Касьяненко, приговоренному горсудом к трем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Елена Штенке.

По данным горсуда Кургана, Касьяненко, являясь руководителем управления, и Ольга Киселева-Захарова, являясь начальником контрольного отдела УФНС РФ по области, с 10 апреля по 30 июля 2014 года провели формальную выездную налоговую проверку в отношении коммерческой организации (с директором которой Касьяненко состоял в дружеских отношениях). По результатам проверки доначисленная сумма неуплаченных налогов не превысила 10 миллионов рублей, в то время как прогнозируемая сумма доначисления неуплаченных налогов составляла 59,6 миллиона рублей. В результате в бюджеты различных уровней недопоступили около 67 миллионов рублей.

Курганский городской суд 29 июня назначил Касьяненко наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах госвласти на срок 3 года.

"Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу защиты Касьяненко и приняла решение отменить приговор, направив дело на новое рассмотрение в городской суд Кургана. Дата нового рассмотрения дела пока не назначена", — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что защита Касьяненко просит суд назначить ему условный срок.

Кроме того, судебная коллегия продлила Касьяненко срок содержания под стражей до 7 сентября, сказала она.