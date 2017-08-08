На Камчатке проверяют данные о нападении на фельдшера скорой

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку сообщений СМИ о том, что в Петропавловске-Камчатском пьяная женщина заперла бригаду "скорой" у себя в квартире и напала на фельдшера, сообщает пресс-служба СК РФ.

"По сведениям о происшествии, размещенным в средствах массовой информации, проводится процессуальная проверка по факту нападения на врача скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 7 августа бригада "скорой" прибыла по вызову в квартиру одного из домов в Петропавловске-Камчатском, где находились мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения. После предложения подписать форму согласия на оказание медпомощи женщина заперла входную дверь и ударила фельдшера, после чего сотрудники "скорой" вызвали полицию. Женщина выпустила фельдшеров до прибытия полиции.