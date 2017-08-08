На Урале власти собирают данные о девочке, госпитализированной с истощением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова собирает информацию о годовалой девочке, которая была госпитализирована с истощением в Екатеринбурге.

"Мы этим вопросом начали заниматься, собираем информацию. Материалы направим в комиссию по делам несовершеннолетних. Их задача посмотреть, состояла ли семья на учете, как работали субъекты профилактики. А сейчас прерогатива за СКР", — рассказал Мороков РИА Новости.

Накануне СУ СК РФ по Свердловской области начало доследственную проверку информации местных СМИ, согласно которой в одну из больниц Чкаловского района города привезли годовалую девочку "с истощением, отеками тела и слабостью".

Позже по факту госпитализации ребенка проверку организовало УМВД по Екатеринбургу. По данным полиции, ребенок был госпитализирован 4 августа в тяжелом состоянии. По информации управления, семья девочки на учете в полиции не состоит.