В Кузбассе полицейские помогли женщине, которую знакомый бросил в лесу

КЕМЕРОВО, 8 авг — РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы кузбасской полиции в городе Березовский помогли заблудившейся женщине выйти из леса, где ее после ссоры бросил мужчина, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Накануне днем в дежурную часть местной полиции позвонила 45-летняя местная жительница, которая заблудилась в лесу на территории городской лыжной базы и не могла самостоятельно найти дорогу домой. Сотрудники ОМВД организовали поисковые мероприятия.

"Полицейские патрульно-постовой службы, находясь у края леса, в ходе телефонного разговора с горожанкой определили ее местонахождение и стали "вести" женщину к выходу на дорогу", — рассказали в ведомстве.

Чтобы женщине было проще ориентироваться в пространстве, стражи порядка регулярно включали сигнальное громкоговорящее устройство, установленное на служебных автомобилях. В итоге уже через несколько минут горожанка вышла из леса, где в общей сложности провела около часа.

"Женщина пояснила, что знакомый пригласил ее на прогулку в чащу, однако вскоре между парой произошел конфликт. Мужчина ушел и оставил ее одну в незнакомой местности", — сообщили в ГУМВД, добавив, что сотрудники ППС доставили женщину домой.