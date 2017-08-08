ГИБДД назвала предполагаемого виновника аварии с участием БТР в Кемерово

КЕМЕРОВО, 8 авг — РИА Новости. Сотрудники кузбасской ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП с участием легкового автомобиля и бронетранспортера на перекрестке в Кемерово, предварительным виновником которого в ведомстве назвали водителя БТР-80.

Инцидент произошел утром в понедельник на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. Видеозаписи ДТП появились в социальных сетях. По словам очевидцев, БТР в сопровождении УАЗ военно-автомобильной инспекции выезжал с улицы Тимирязева на Сибиряков-Гвардейцев в сторону Пролетарской. Легковой автомобиль Kia выезжал с Соборной на Сибиряков в сторону Пионерского бульвара. По данным свидетелей происшествия, Kia получила серьезные повреждения.

"На пересечении улицы Сибиряков-Гвардейцев и улицы Соборной, по предварительным данным, водитель БТР-80 при выезде на регулируемый перекресток не убедился в безопасности дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем Kia Ceed. В результате ДТП травмирован водитель автомобиля Kia", — сообщили РИА Новости в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства и определяют степень вины каждого участника аварии.

В ГИБДД также уточнили, что за рулем Kia был 33-летний мужчина, который позже обратился за помощью к врачам. "Мужчину, который управлял легковым автомобилем, госпитализировали, ему назначили стационарное лечение", — сказал собеседник агентства, не уточнив степень и характер полученных водителем травм.