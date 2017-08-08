В магнитогорском лагере детей кормили просроченной на два месяца колбасой

ЧЕЛЯБИНСК, 8 авг – РИА Новости. Прокуратура выявила нарушение санитарных норм в детском лагере Магнитогорска Челябинской области, где воспитанников кормили колбасой с истекшим сроком годности, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

"Прокуратурой Правобережного района Магнитогорска с привлечением сотрудников Роспотребнадзора установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием "Талантика-город профессий". Для приготовления блюд использовались продукты с истекшим сроком годности, так, в момент проверки было установлено употребление колбасы варено-копченой "Куриной" с истекшим более чем на 2-2,5 месяца сроком годности", — говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила два административных дела за "нарушение требований технических регламентов" в отношении ООО "Влан", которое обеспечивало питание детей. Предприятию грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.