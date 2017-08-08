В ДТП в Кузбассе два человека погибли и четверо пострадали

КЕМЕРОВО, 8 авг — РИА Новости. Трое взрослых и трое детей в возрасте 11-13 лет получили травмы в ДТП с участием двух иномарок на территории Тисульского района Кемеровской области, позже в больнице скончались водитель одного из автомобилей и 12-летний ребенок.

Как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, около 00.30 (20.30 понедельника мск) на 43-м километре автодороги "Тяжинский — Тисуль" произошло столкновение автомобилей Hyundai ix35 и Daewoo Nexia.

"В результате шесть человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших три пассажира Hyundai — дети в возрасте 11, 12 и 13 лет. Через несколько часов, при проведении реанимационных мероприятий, в больнице скончались 18-летний водитель Daewoo и 12-летний ребенок", — рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят по факту ДТП доследственную проверку. Предварительно установлено, что 34-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля Hyundai, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".