Жена фигуранта "болотного дела" Удальцова сообщила о его освобождении

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Анастасия Удальцова, жена осужденного за организацию беспорядков Сергея Удальцова, сообщает, что ее муж во вторник "вышел на свободу".
Как напомнила Удальцова, ожидалось, что ее муж освободится 9 августа. По ее словам, "это была ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения".
Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.
Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.