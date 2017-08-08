Жена фигуранта "болотного дела" Удальцова сообщила о его освобождении

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Анастасия Удальцова, жена осужденного за организацию беспорядков Сергея Удальцова, сообщает, что ее муж во вторник "вышел на свободу".

"Сегодня около получаса назад вышел на свободу Сергей Удальцов, который пробыл в заключении 4,5 года по обвинению в "организации массовых беспорядков" на Болотной площади в 2012 году… На все интересующие вопросы он ответит на пресс-конференции 10 августа", — написала Удальцова на своей странице в Facebook.

Как напомнила Удальцова, ожидалось, что ее муж освободится 9 августа. По ее словам, "это была ошибочная информация, которая стала известна только незадолго до освобождения".

Согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.