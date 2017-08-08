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Происшествия

В Приморье число подтопленных домов сократилось на 157

Сюжет:
Паводок в Приморье (53)
10:0708.08.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПоследствия ливневых дождей в ПриморьеПоследствия ливневых дождей в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Количество домов, подтопленных в результате дождей в Приморье, сократилось за сутки на 157, сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.

Автомобили на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Наводнение в Приморье: мощный паводок затопил дома и разрушил дороги
"По данным на утро, в пяти муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах остаются подтопленными 2037 жилых домов, то есть на 157 меньше, чем сутки назад. В этих домах проживают более 13,3 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из подтопленных населенных пунктов Приморья в пункты временного размещения отселены 436 человек.

Всего в зоне воздействия тайфуна в Приморском крае 7 августа одновременно оказались более 30 населенных пунктов, свыше 2000 домов, в которых проживают более 15 тысяч человек. "Проливные дожди привели к росту уровня воды в реках, в результате многие улицы сами превратились в бурлящие реки, потоки воды разрушали дороги, сносили мосты, отрезая населённые пункты от дорожного сообщения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожарно-спасательные подразделения оперативно реагировали на все звонки и обращения граждан, сразу же выезжая на вызов. "Но учитывая расстояния между населёнными пунктами, уже размытые дороги, количество людей, нуждающихся в помощи, а это тысячи человек, спасателям требовалось время, чтобы добраться до каждого населённого пункта", — сообщили в ГУ МЧС.

Наводнение в Приморье
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.Жители на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИз-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.Состав сошел с рельсов из-за разрушенного ливнями железнодорожного полотна на перегоне Баневурово - Барановский железнодорожного участка Уссурийск —- Владивосток. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.Молодежь на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.Река Комаровка, разлившаяся после ливней. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБолее пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.Мужчина вычерпывает воду из подъезда на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.Потоки воды на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЖители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.Подтопленный дом в Уссурийске. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛивнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.Разрушенное ливнями дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.
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В первые часы в ликвидации последствий дождевого паводка была задействована группировка численностью 300 человек, помощь спасателей была нужна жителям более 30 населенных пунктов. "С учётом масштабов наводнения в Приморье вертолётом Ми-26 МЧС дополнительно перебросили 40 спасателей из Хабаровска. За несколько часов группировка была увеличена до 600 человек", — сказал собеседник агентства.

Подтопленный дом в Уссурийске. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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У подтопленных домов в Уссурийске будет дежурить полиция
В подтопленных населенных пунктах организованы лодочные переправы, спасатели поверяют каждый дом, каждое подворье, где возможно люди нуждаются в помощи, тем более что большинство от эвакуации отказались.

Как сообщили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде (ДВРПСО) МЧС России, в ночь с 7 на 8 августа спасатели отряда из районов, попавших в зону бедствия, эвакуировали 14 человек, из них 5 детей. Спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России эвакуировали 90 пассажиров из двух рейсовых автобусов, а также 12 частных автомашин способом буксировки через размытые дороги. Среди спасённых — одна беременная женщина в предродовом состоянии.

"Две группы спасателей ДВРПСО МЧС России выехали в села Алексе-Никольское и Пуцыловку в 35 км от города Уссурийска для оказания помощи и эвакуации людей. Также три группы спасателей работают в самом Уссурийске", — сказал собеседник агентства.

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