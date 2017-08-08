В Приморье число подтопленных домов сократилось на 157

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Количество домов, подтопленных в результате дождей в Приморье, сократилось за сутки на 157, сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.

"По данным на утро, в пяти муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах остаются подтопленными 2037 жилых домов, то есть на 157 меньше, чем сутки назад. В этих домах проживают более 13,3 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из подтопленных населенных пунктов Приморья в пункты временного размещения отселены 436 человек.

Всего в зоне воздействия тайфуна в Приморском крае 7 августа одновременно оказались более 30 населенных пунктов, свыше 2000 домов, в которых проживают более 15 тысяч человек. "Проливные дожди привели к росту уровня воды в реках, в результате многие улицы сами превратились в бурлящие реки, потоки воды разрушали дороги, сносили мосты, отрезая населённые пункты от дорожного сообщения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожарно-спасательные подразделения оперативно реагировали на все звонки и обращения граждан, сразу же выезжая на вызов. "Но учитывая расстояния между населёнными пунктами, уже размытые дороги, количество людей, нуждающихся в помощи, а это тысячи человек, спасателям требовалось время, чтобы добраться до каждого населённого пункта", — сообщили в ГУ МЧС.

В первые часы в ликвидации последствий дождевого паводка была задействована группировка численностью 300 человек, помощь спасателей была нужна жителям более 30 населенных пунктов. "С учётом масштабов наводнения в Приморье вертолётом Ми-26 МЧС дополнительно перебросили 40 спасателей из Хабаровска. За несколько часов группировка была увеличена до 600 человек", — сказал собеседник агентства.

В подтопленных населенных пунктах организованы лодочные переправы, спасатели поверяют каждый дом, каждое подворье, где возможно люди нуждаются в помощи, тем более что большинство от эвакуации отказались.

Как сообщили в Дальневосточном региональном поисково-спасательном отряде (ДВРПСО) МЧС России, в ночь с 7 на 8 августа спасатели отряда из районов, попавших в зону бедствия, эвакуировали 14 человек, из них 5 детей. Спасатели Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России эвакуировали 90 пассажиров из двух рейсовых автобусов, а также 12 частных автомашин способом буксировки через размытые дороги. Среди спасённых — одна беременная женщина в предродовом состоянии.

"Две группы спасателей ДВРПСО МЧС России выехали в села Алексе-Никольское и Пуцыловку в 35 км от города Уссурийска для оказания помощи и эвакуации людей. Также три группы спасателей работают в самом Уссурийске", — сказал собеседник агентства.