В Чите возбудили дело против матери младенца, найденного в мусорном баке

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против неустановленной женщины, которая выбросила новорожденного мальчика в мусорный бак в Чите, ребенка спасла проходившая мимо девушка, сообщает Следственный комитет России во вторник.

"Седьмого августа 2017 года в городе Чите в мусорном баке был обнаружен новорожденный мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "покушение матери на убийство новорожденного", — говорится в сообщении.

По данным следователей, неизвестная женщина родила мальчика, а затем с целью убийства выбросила его в мусорный бак. Отмечается, что ребенок не погиб по счастливой случайности — его плач услышала проходившая мимо 17-летняя девушка, которая принесла младенца домой и вызвала скорую помощь.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают личность матери ребенка и обстоятельства преступления. Они допросили жителей близлежащих домов, а также запросили данные в медицинских учреждениях о беременных женщинах, стоящих там на учете.

Сообщается также, что руководитель регионального СУСК Юрий Русанов выразил благодарность неравнодушной жительнице Читы, спасшей младенца, а также решил ходатайствовать о поощрении девушки руководством ведомства.