В Саратове нашли около миллиона бутылок нелегального алкоголя

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Росалкогольрегулирование обнаружило в Саратове около одного миллиона бутылок нелегального алкоголя различных видов и наименований, сообщается на сайте ведомства.

Поясняется, что в ходе контрольных мероприятий на территории Саратова 6 августа, на "Первом Волжском вино-водочном комбинате" на Ново-Астраханском шоссе, дом 64А были установлены факты незаконного производства алкогольной продукции в обход приборов учета, производства продукции без соответствующей лицензии, а также производства продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками (ФСМ).

Сообщается, что было обнаружено пять автоматических линий розлива, заявленных в действующей лицензии организации и две автоматических линии, отсутствующие в лицензии. Также обнаружено около трех тысяч бутылок водки "Доктор Столетов", маркированной поддельными ФСМ.

Также при проверке складских помещений на Ново-Астраханском шоссе, дом 117 было обнаружено 7 тысяч коробок этикеток и колпачков для нанесения на бутылки с алкоголем и более 370 тысяч бутылок стеклянной тары, предназначенной для изготовления алкогольной продукции.

Кроме того, на улице Маркина был установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии и товаросопроводительных документов, а также без маркировки, либо с маркировкой поддельными ФСМ, добавляют в ведомстве.

"Обнаружено около одного миллиона бутылок алкоголя различных видов и наименований, в том числе производства ООО "Первый Волжский вино-водочный комбинат". В настоящее время вся обнаруженная продукция и основное технологическое оборудование арестованы", — говорится в сообщении.