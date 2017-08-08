В Екатеринбурге начали проверку после госпитализации истощенной девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг – РИА Новости. В Екатеринбурге полиция начала проверку по факту поступления в одну из местных больниц годовалой девочки, находящейся в истощенном состоянии, сообщает во вторник отделение по связям со СМИ городского УМВД.

По сведениям полиции, в УМВД поступила информация из больницы о том, что 4 августа к ним была доставлена малолетняя девочка в тяжелом состоянии.

"В настоящее время по данному факту службой по делам несовершеннолетних организована проверка. Сотрудники полиции опрашивают законных представителей ребенка и устанавливают причины, сопутствующие госпитализации девочки. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. До настоящего времени семья на учете в полиции не состояла", — сообщает управление.

Как ранее сообщалось, СУСК РФ по Свердловской области начало доследственную проверку информации местных СМИ, согласно которой в одну из больниц Чкаловского района города привезли годовалую девочку "с истощением, отеками тела и слабостью".