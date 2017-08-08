В Новосибирске шестилетний мальчик погиб, упав с большой высоты

НОВОСИБИРСК, 8 авг – РИА Новости. В Новосибирске шестилетний мальчик погиб, выпав из открытого его нетрезвым отцом окна на восьмом этаже; возбуждено уголовное дело, сообщает во вторник Следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего отца по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером в двухкомнатной квартире на восьмом этаже жилого дома по улице Татьяны Снежиной находились мужчина в состоянии алкогольного опьянения и двое его шестилетних сыновей. Из-за жары отец открыл в квартире все окна настежь на проветривание и уснул в спальной комнате. Оставленные без присмотра дети играли в другой комнате, в итоге один из мальчиков выпал через открытое окно на улицу.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены очевидцы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Следователи в связи с многочисленными подобными случаями призывают жителей региона не оставлять детей без должного присмотра даже на секунду при открытых окнах, а также оборудовать ручки оконных рам и балконных дверей встроенными замками или специальными запорными устройствами.