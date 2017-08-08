В Приморье отправили еще 80 хабаровских спасателей

Женщина у автомобиля на затопленной улице в Приморье

Женщина у автомобиля на затопленной улице в Приморье

ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Отряд Амурского спасательного центра МЧС России из 80 человек отправлен во вторник из Хабаровска в Приморский край, где введен режим ЧС после ливней, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

В понедельник из Хабаровска в Приморье отправились 50 спасателей Амурского спасательного центра МЧС России, 40 спасателей ДВРПСО, вертолёт Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, а также 95 военнослужащих железнодорожных войск Восточного военного округа.

"Восьмого августа в Приморский края из Хабаровского края направлен ещё один отряд Амурского спасательного центра МЧС России. В состав аэромобильной группировки вошли 80 человек личного состава, шесть единиц техники и пять лодок. Также с собой они имеют необходимое снаряжение и оборудование, шанцевый инструмент для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ", — говорится в сообщении.

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю В Уссурийске восстановили энергоснабжение больниц и поликлиник

Отмечается, что на помощь соседям готовы отправиться аэромобильная группировка ГУМЧС России по Хабаровскому краю и ещё один отряд спасателей ДВРПСО МЧС России.

Ранее администрация Приморского края сообщала, что за прошедшие сутки краевые спасатели и пожарные спасли 155 человек, из которых 21 ребенок, были эвакуированы из зон затопления 343 человека. Также, по данным властей, спасатели вывозят из подтопленных территорий собак и кошек. В пунктах временного размещения находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка.