В Приморье открыли еще три пункта временного размещения

Потоки воды на затопленной улице в Приморье

Потоки воды на затопленной улице в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Три пункта временного размещения открыты в Хасанском районе Приморья для пострадавших от подтопления, сообщает пресс-служба администрации края.

"В Хасанском районе Приморья дополнительно открыты три пункта временного размещения (ПВР). Всего в крае для пострадавших от наводнения людей развернуто 11 ПВР", — говорится в сообщении.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов. Повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги. Отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.