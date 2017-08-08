В Иркутской области действуют 20 пожаров

ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Высокая пожароопасность установилась в лесах 28 муниципалитетов Иркутской области, на утро 8 августа в регионе действуют 20 пожаров, 10 из них – в Катангском районе, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.
В понедельник на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано шесть пожаров на общей площади 35 гектаров. Локализовано четыре пожара на площади 121 гектар.
Для тушения лесных пожаров в понедельник было задействовано 444 человека, в том числе 193 пожарных-десантника, а также 104 единицы наземной техники.
В 28 территориях области из-за жары высока вероятность возникновения пожаров, предупреждают синоптики.