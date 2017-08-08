Многие шахтеры с рудника "Мир" спаслись благодаря аварийному оповещению

ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова (СУБР), который сработал до того, как в рудник "Мир" в Якутии хлынула вода, спас жизни многим шахтерам, сообщает пресс-служба компании "Алроса".

На руднике "Алроса" в городе Мирном в Якутии 4 августа произошел прорыв воды. По данным МЧС, на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера. Трое из них госпитализированы. Четверо из восьми человек, поиски которых продолжаются, — жители других регионов, остальные местные жители.

"Система определения местоположения шахтеров спасла жизни десяткам рабочих. Об этом говорят сами шахтеры. По их словам, сигнал тревоги прозвучал в руднике еще до того, как в выработки хлынула вода, и это позволило многим спастись", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первые часы после ЧС на поверхность были подняты 142 рабочих из 151. Спасенный 5 августа шахтер Алишер Мирзаев также находился в соответствии с меткой на 410-м горизонте. Благодаря этим же меткам спасатели установили предположительное местонахождение на момент аварии восьми пропавших шахтеров.

СУБР — это комплекс аварийного оповещения и селективного вызова. Нужен для оповещения об авариях находящихся в подземных выработках горнорабочих и инженерно-технических работников и их индивидуального (селективного) вызова. Система используется на подземных выработках шахты с простиранием шахтного поля до 10 км и глубиной шахт до 1 км. Кроме того, СУБР — это ещё система постоянного отслеживания людей на горных выработках, которая входит в комплекс аварийного оповещения.