Многие шахтеры с рудника "Мир" спаслись благодаря аварийному оповещению

ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Комплекс аварийного оповещения и селективного вызова (СУБР), который сработал до того, как в рудник "Мир" в Якутии хлынула вода, спас жизни многим шахтерам, сообщает пресс-служба компании "Алроса".
"Система определения местоположения шахтеров спасла жизни десяткам рабочих. Об этом говорят сами шахтеры. По их словам, сигнал тревоги прозвучал в руднике еще до того, как в выработки хлынула вода, и это позволило многим спастись", — говорится в сообщении.
СУБР — это комплекс аварийного оповещения и селективного вызова. Нужен для оповещения об авариях находящихся в подземных выработках горнорабочих и инженерно-технических работников и их индивидуального (селективного) вызова. Система используется на подземных выработках шахты с простиранием шахтного поля до 10 км и глубиной шахт до 1 км. Кроме того, СУБР — это ещё система постоянного отслеживания людей на горных выработках, которая входит в комплекс аварийного оповещения.