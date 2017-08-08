В Уссурийске волонтеры ищут пропавшего во время паводка пенсионера

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Волонтеры ищут в Уссурийске Владимира Семенова, который, по словам его жены, пропал во время паводка, рассказал РИА Новости представитель волонтерской организации "ПримПоиск".

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю В Уссурийске восстановили энергоснабжение больниц и поликлиник

"Собираем людей, но сколько соберем, не знаю. Жена заявила сегодня с утра, что нет его нигде. Мы звонили и в больницы, и в бюро несчастных случаев, но такой мужчина не поступал. Может быть, он где-то отсиживается", — сказал собеседник агентства.

По информации волонтеров, Владимир Семенов 1946 года рождения пропал в ночь с 6 на 7 августа в районе Пивзаводских садов. Отмечается, что он был одет в синюю робу, военную камуфлированную кепку и кирзовые сапоги.

"Нужны люди, нужны ломы. Мы вначале думали, что нужны лодки, но сейчас вода оттуда ушла и нужно разгребать эти завалы. Нужна человеческая сила", — отметил представитель "ПримПоиска".

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов. Повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги. Отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.