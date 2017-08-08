В Приморье поезда задерживаются из-за паводка

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Поезда в Приморье прибывают по Транссибирской магистрали с задержкой, сообщил во вторник РИА Новости представитель службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО "РЖД" (Владивосток).

"Сейчас прибыл поезд 362 "Советская гавань — Владивосток" с задержкой на два часа, и 202 "Хабаровск — Владивосток" сейчас прибывает с задержкой на два часа", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что электрички ходят по расписанию. При этом нет длинных маршрутов до Ружино, пока не закончатся восстановительные работы.

"Движения пока осуществляется по одному пути, к концу дня планируем открыть второй", — пояснил он.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов. Повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги. Отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.