В Хабаровске восстановили электроснабжение после подтопления

ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Электроснабжение в Хабаровске, прерванное после подтопления распределительного устройства ливнем, восстановлено, сообщил РИА Новости во вторник представитель "Хабаровских электрических сетей" — филиала АО "ДРСК".

По данным Минэнерго РФ, около 37,2 тысячи человек в понедельник остались без электричества из-за подтопления распределительного устройства в Хабаровске.

"Энергетики и прибывшие на помощь пожарные МЧС откачали воду с подстанции. Часть потребителей перевели на другие центры питания. В течение нескольких часов все потребители были подключены к основному энергоснабжению", — сказал представитель компании.

Он подчеркнул, что на данный момент все электросетевые объекты в зоне ответственности "Хабаровских электрических сетей" работают в штатном режиме.

В свою очередь в ГУМЧС России по региону сообщили, что из-за сильного дождя, который шел в Хабаровске несколько часов, были подтоплены некоторые участки дорог, дворовые территории 60 домов частного сектора в Железнодорожном и Индустриальном районах, 17 подвалов многоквартирных жилых домов в Индустриальном районе — улицы Краснореченская, Ворошилова, Вахова, Флегонтова, — а также нескольких социально-значимых объектов.

Откачку воды вели коммунальные службы города, спасатели и пожарные. Всего к ликвидации последствий прохождения циклона было привлечено 146 человек и 37 единиц техники.

"В целом обстановка на территории Хабаровского края стабильная", — сообщает ГУМЧС.