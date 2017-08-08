В Хабаровске восстановили электроснабжение после подтопления

ХАБАРОВСК, 8 авг — РИА Новости. Электроснабжение в Хабаровске, прерванное после подтопления распределительного устройства ливнем, восстановлено, сообщил РИА Новости во вторник представитель "Хабаровских электрических сетей" — филиала АО "ДРСК".
"Энергетики и прибывшие на помощь пожарные МЧС откачали воду с подстанции. Часть потребителей перевели на другие центры питания. В течение нескольких часов все потребители были подключены к основному энергоснабжению", — сказал представитель компании.
Он подчеркнул, что на данный момент все электросетевые объекты в зоне ответственности "Хабаровских электрических сетей" работают в штатном режиме.
Откачку воды вели коммунальные службы города, спасатели и пожарные. Всего к ликвидации последствий прохождения циклона было привлечено 146 человек и 37 единиц техники.
"В целом обстановка на территории Хабаровского края стабильная", — сообщает ГУМЧС.