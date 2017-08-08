В Приморье более шести тысяч человек остаются без света из-за паводка

Молодежь на затопленной улице в Приморье

Молодежь на затопленной улице в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Более 6 тысяч человек и пять социально-значимых учреждений Приморья остаются без электричества из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации края.

"В крае все еще есть перебои с электроснабжением – частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов с населением 6118 человек и пять социально-значимых учреждений",— говорится в сообщении.

По данным представителя филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети", электроснабжение удалось восстановить в отрезанных селах Кроуновка и Яконовка Уссурийского городского округа, куда аварийные бригады переправились на лодках.

"Электроснабжение населенных пунктов было полностью восстановлено, кроме трех ТП в селе Кроуновка, которые питают несколько частных домов. Также электроснабжение было восстановлено большей части потребителей села Борисовка. В Уссурийском городском округе без электроснабжения остаются два населенных пункта – села Кугуки и Линевичи", — сказал он РИА Новости.

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю В Уссурийске восстановили энергоснабжение больниц и поликлиник

По словам собеседника агентства, туда поедут энергетики на вездеходе военных. Он добавил, что в Хасанском муниципальном районе восстановлено электроснабжение в селах Андреевка и Занадворовка. В Овчинниково из-за сильного подтопления для безопасности свет отключили принудительно.

"Проведение работ в селе Береговое, поселок Рыбачий, Филипповка, Кравцовка, Рязановка, Барабаш и поселке Ромашка в Хасанском районе затруднено из-за невозможности проезда к местам повреждений. Сейчас совместно со специалистами МЧС по Приморскому краю организуются работы по переправе ремонтного персонала и материалов", — пояснил собеседник агентства.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

Всего за прошедшие сутки краевыми спасателями и пожарными в Приморье спасено 155 человек, из которых 21 ребенок, эвакуировано из зон затопления 343 человека. Также, по данным властей, спасатели вывозят из подтопленных территорий собак и кошек. В пунктах временного размещения находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка.