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Происшествия

В Приморье более шести тысяч человек остаются без света из-за паводка

Сюжет:
Паводок в Приморье (42)
05:5708.08.2017
01330
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМолодежь на затопленной улице в ПриморьеМолодежь на затопленной улице в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — РИА Новости. Более 6 тысяч человек и пять социально-значимых учреждений Приморья остаются без электричества из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации края.

Автомобили на затопленной улице в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Приморье восстановили размытую дорогу на границе с Китаем
"В крае все еще есть перебои с электроснабжением – частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов с населением 6118 человек и пять социально-значимых учреждений",— говорится в сообщении.

По данным представителя филиала АО "ДРСК" "Приморские электрические сети", электроснабжение удалось восстановить в отрезанных селах Кроуновка и Яконовка Уссурийского городского округа, куда аварийные бригады переправились на лодках.

"Электроснабжение населенных пунктов было полностью восстановлено, кроме трех ТП в селе Кроуновка, которые питают несколько частных домов. Также электроснабжение было восстановлено большей части потребителей села Борисовка. В Уссурийском городском округе без электроснабжения остаются два населенных пункта – села Кугуки и Линевичи", — сказал он РИА Новости.

Подтопленные районы Приморского края
© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю
В Уссурийске восстановили энергоснабжение больниц и поликлиник
По словам собеседника агентства, туда поедут энергетики на вездеходе военных. Он добавил, что в Хасанском муниципальном районе восстановлено электроснабжение в селах Андреевка и Занадворовка. В Овчинниково из-за сильного подтопления для безопасности свет отключили принудительно.

"Проведение работ в селе Береговое, поселок Рыбачий, Филипповка, Кравцовка, Рязановка, Барабаш и поселке Ромашка в Хасанском районе затруднено из-за невозможности проезда к местам повреждений. Сейчас совместно со специалистами МЧС по Приморскому краю организуются работы по переправе ремонтного персонала и материалов", — пояснил собеседник агентства.

Мужчины и автомобили на затопленной улице в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Приморье отменили пятнадцать автобусных рейсов
Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

Всего за прошедшие сутки краевыми спасателями и пожарными в Приморье спасено 155 человек, из которых 21 ребенок, эвакуировано из зон затопления 343 человека. Также, по данным властей, спасатели вывозят из подтопленных территорий собак и кошек. В пунктах временного размещения находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка.

Наводнение в Приморье
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.Жители на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИз-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.Состав сошел с рельсов из-за разрушенного ливнями железнодорожного полотна на перегоне Баневурово - Барановский железнодорожного участка Уссурийск —- Владивосток. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.Молодежь на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.Река Комаровка, разлившаяся после ливней. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБолее пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.Мужчина вычерпывает воду из подъезда на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.Потоки воды на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЖители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.Подтопленный дом в Уссурийске. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛивнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.Разрушенное ливнями дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.
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