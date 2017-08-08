В Приморье восстановили размытую дорогу на границе с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Автомобильное сообщение с отрезанным паводком Хасанским районом Приморья восстановлено, теперь домой смогут вернуться туристы, находящиеся с обеих сторон российско-китайской границы, сообщает во вторник администрация края.
Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС. Дорога возле пункта пропуска "Краскино" на границе с КНР была размыта.
"В Хасанском районе Приморья открыт проезд по автомобильной дороге Раздольное–Хасан. Движение до Славянки сейчас организовано по временной схеме. В настоящий момент продолжается восстановление земляного полотна в местах размыва дороги, идет отсыпка скального грунта. Задействовано более тридцати единиц техники", – говорится в сообщении.
Как отметили в департаменте туризма Приморья, благодаря восстановлению движения вернуться домой смогут сотни туристов.
"Сейчас с обеих сторон российско-китайской границы находятся люди, ожидающие возможности попасть домой, – это и российские граждане, которые выехали в Китай и теперь вынужденно пережидают непогоду в Хуньчуне, и иностранцы, которые из-за ливня не смогли покинуть нашу территорию. Кроме того, выехать из подтопленного района смогут и граждане, отдыхавшие на хасанских пляжах", – сообщил директор департамента Константин Шестаков.
Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
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На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.
В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.