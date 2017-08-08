В Приморье восстановили размытую дорогу на границе с Китаем

Автомобили на затопленной улице в Приморье

Автомобили на затопленной улице в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Автомобильное сообщение с отрезанным паводком Хасанским районом Приморья восстановлено, теперь домой смогут вернуться туристы, находящиеся с обеих сторон российско-китайской границы, сообщает во вторник администрация края.

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю В Уссурийске восстановили энергоснабжение больниц и поликлиник

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС. Дорога возле пункта пропуска "Краскино" на границе с КНР была размыта.

"В Хасанском районе Приморья открыт проезд по автомобильной дороге Раздольное–Хасан. Движение до Славянки сейчас организовано по временной схеме. В настоящий момент продолжается восстановление земляного полотна в местах размыва дороги, идет отсыпка скального грунта. Задействовано более тридцати единиц техники", – говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте туризма Приморья, благодаря восстановлению движения вернуться домой смогут сотни туристов.

"Сейчас с обеих сторон российско-китайской границы находятся люди, ожидающие возможности попасть домой, – это и российские граждане, которые выехали в Китай и теперь вынужденно пережидают непогоду в Хуньчуне, и иностранцы, которые из-за ливня не смогли покинуть нашу территорию. Кроме того, выехать из подтопленного района смогут и граждане, отдыхавшие на хасанских пляжах", – сообщил директор департамента Константин Шестаков.