В Бурятии вновь ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. В Бурятии из-за лесных пожаров вновь введен режим ЧС, отмененный почти три недели назад, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что режим ЧС был отменен в республике 21 июля.

"Указом временно исполняющего обязанности главы республики Бурятия от 7 августа 2017 года №151 введен режим чрезвычайной ситуации в лесах республики Бурятия, возникшей вследствие лесных пожаров", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что доступ в лес категорически запрещен, в том числе, для сбора грибов, ягод, а также для отдыха вне туристических баз, санаториев и оздоровительных учреждений.