Бастрыкин поручил проконтролировать дело о гибели девочки от удара током

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования по факту гибели десятилетней девочки из Москвы, которая скончалась от удара током на туристической базе в селе в Бурятии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что 6 августа девочка вместе с родителями отдыхала на турбазе на берегу Байкала. Вечером ребенок купался около пирса, вдоль которого были установлены фонари с подведенными к ним проводами. На одном из участков изоляция провода была повреждена. С наступлением темноты работник пирса включил освещение. Девочка получила удар током, когда выбиралась из воды и взялась за металлический поручень пирса. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

"Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по республике Бурятия по факту гибели 10-летней девочки в результате поражения электрическим током на туристической базе в селе Максимиха", — сказала Петренко.