Бастрыкин поручил проконтролировать дело о гибели девочки от удара током

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования по факту гибели десятилетней девочки из Москвы, которая скончалась от удара током на туристической базе в селе в Бурятии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по республике Бурятия по факту гибели 10-летней девочки в результате поражения электрическим током на туристической базе в селе Максимиха", — сказала Петренко.