Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Приморье стабильна

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В Приморье, где прошли сильные ливни, а также в Якутии и Вологодской области не выявлено нарушений в пунктах временного размещения, санитарно-эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях также остается стабильной, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Прошедшие ливни подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС.

"В Приморском крае в связи с последствиями ливневых осадков отмечаются задержки поездов, часть поездов временно отменена. Пассажиры перевозятся специально выделенными автобусами. Организован контроль за формированием и выдачей сухих пайков для питания пассажиров при задержке поездов более 4-х часов", — рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, на территории Приморского края развернуты пункты временного размещения (ПВР) для размещения жителей и туристов, попавших в зону подтопления. Роспотребнадзор проводит контроль условий размещения, питания и водоснабжения в ПВР.

Мероприятия по ликвидации последствий подтопления проводятся также в Республике Саха (Якутия), Вологодской области.

"На 07 июля 2017 в зонах подтопления исследовано более 2100 проб воды источников и систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения, в том числе в ПВР. В ПВР исследовано более 500 проб готовой пищевой продукции, проверено 1514 партий продуктов питания, нарушений не выявлено", — сообщили в ведомстве.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация на контролируемых территориях также остается стабильной.