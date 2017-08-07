СК на Урале заинтересовался младенцем, поступившим в больницу с истощением

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге проверяют информацию о поступлении в одну из местных больниц годовалой девочки в истощенном состоянии, сообщает в понедельник СУ СК РФ по Свердловской области.

СК проверит информацию местных СМИ, согласно которой в одну из больниц Чкаловского района города привезли годовалую девочку "с истощением, отеками тела и слабостью", ей сейчас оказывают необходимую медпомощь.

"В ходе доследственной проверки следователем СКР будут выясняться все обстоятельства, из-за которых могло ухудшиться состояние ребенка. Также будут проверены условия жизни семьи, в которых воспитывается малолетняя девочка", — уточняет ведомство.