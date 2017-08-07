В Челябинске машина сбила женщину с ребенком на тротуаре

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Две легковушки столкнулись в понедельник в Челябинске, от удара одна из них выехала на тротуар и сбила двух пешеходов – женщину с ребенком, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, ДТП произошло около 18.15 (16.15 мск) в Ленинском районе Челябинска на перекрестке улиц Гагарина и Шота Руставели.

"Водитель автомобиля Ford, девушка 1992 года рождения, совершала поворот налево, водитель "ВАЗ-2112", девушка 1994 года рождения, двигалась по улице Гагарина в прямом направлении. После столкновения "ВАЗ" совершил наезд на светофор и, выехав на тротуар, сбил двух пешеходов — женщину и ребенка", — говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина и ребенок получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, уточняется в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавляет полиция.