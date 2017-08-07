Адвокат Али Феруза заявил об угрозе жизни журналиста в случае экстрадиции

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мосгорсуд запросил документы, подтверждающие попытки журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) получить в России статус беженца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья попросила Нурматова предоставить подлинники своих запросов и отказов из МВД, а также перевод решения ЕСПЧ о запрете экстрадиции. "В связи с этим заседание откладывается до 8 августа", — решила судья.

Басманный суд Москвы ранее принял решение о принудительном выдворении журналиста из России. В своей жалобе адвокат Даниил Хаймович указывал, что в действиях Нурматова нет состава правонарушения, поскольку он законно находился в России, неоднократно обращался в правоохранительные органы с заявлениями о предоставлении временного убежища и статуса беженца. Но МВД ему отказывало, эти решения сейчас обжалуются. Защитник также отметил, что в Узбекистане объективно существует угроза его жизни, ведь его там ранее уже похитили и пытали, вынуждая следить за знакомыми.

"Когда мы сравниваем угрозу его жизни и соблюдение неких миграционных правил, я думаю, жизнь должна быть на первом месте", — отметил Хаймович.

Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить Нурматова из России за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматова, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали во вторник в Москве рядом с редакцией.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Нурматов нелегально находится в России с 2011 года, а с 2012 — без единого документа, удостоверяющего личность. Также, по словам источника, Нурматов в 2008 году фигурировал в показаниях осужденного по делу о вербовке в радикальную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"*.

Ранее в "Новой газете" заявляли, что не верят, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в России по требованию узбекских властей, а из Узбекистана уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".

Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны Нурматова. В редакции выразили надежду на то, что федеральные органы власти прислушаются к просьбе не выдворять из страны Нурматова, тем более что его родственники живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщал, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".

* Террористическая организация, запрещенная в России