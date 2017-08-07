С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей Владимира Абросимова, напавшего на сотрудника ОМОН Росгвардии на несогласованной акции протеста 12 июня на Марсовом поле, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным Росгвардии, во время блокирования участников несанкционированной акции сотрудник ОМОН получил удар в спину и не пострадал только благодаря наличию средств защиты; при визуальном осмотре бронежилета сотрудника был обнаружен след удара острым предметом, предположительно, ножом, отмечало ведомство. Факт нанесения удара был зафиксирован на видеокамеру. Вместе с тем, по данным ГСУСК по Петербургу, нападавший ударил бойца ОМОН кулаком, ножа в его руках не было.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Абросимова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия к представителю власти — ред.). Суд назначил Абросимову наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Абросимов 20 июня был помещен под домашний арест до 13 августа.

Ранее власти Петербурга не согласовали сторонникам оппозиционера Алексея Навального акцию 12 июня в центре города, отказав по всем заявленным участкам, в том числе и по Марсовому полю. Отказ был аргументирован проведением культурно-массовых мероприятий, которым могли помешать протестные акции. Власти предложили перенести акцию в Удельный парк. Однако сторонники Навального это предложение отклонили и решили провести акцию 12 июня на Марсовом поле в рамках согласованного официального фестиваля "Служу России", который проводился там же в это время.