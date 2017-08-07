В Крыму установили наивысший уровень пожароопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Наивысший класс пожарной опасности установлен в Крыму, в связи с чем ограничено посещение лесов, сообщил начальник главка МЧС России по региону Сергей Шахов.
"В связи с тем, что на полуострове установлен наивысший V класс пожарной опасности, в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и своевременного тушения лесных пожаров, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств сроком на 21 день", — приводит слова Шахова пресс-служба ведомства.
В лесах строго запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ.
Шахов подчеркнул, что для контроля за соблюдением пожарной безопасности будет организовано патрулирование горнолесных массивов. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.