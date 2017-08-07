Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Три человека, в том числе 11-летний ребенок, погибли при лобовом столкновении автомобилей в Красноярском крае, еще один пострадал, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.

"Рядом с Козулькой в лобовом столкновении двух иномарок погибли три человека. Один из них — 11-летний ребенок. Один человек госпитализирован. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства и причины происшествия", — сказал Юрченко.

В ведомстве сообщили, что на место выехала начальник главного следственного управления регионального главка МВД Тамара Белкина. Состояние пострадавшего уточняется.