При обрушении породы на руднике в Мурманской области погиб рабочий

МУРМАНСК, 7 авг — РИА Новости. Рабочий погиб при обрушении горной породы на руднике "Карнасурт" Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Мурманской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.

"По версии следствия, в понедельник утром на руднике "Карнасурт" ООО "Ловозерский ГОК", расположенном в Ловозерском районе Мурманской области, во время проведения горных работ по добыче лопаритовой руды, произошло обрушение части горной породы. В результате произошедшего погиб один рабочий 1981 года рождения", — сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе инструкции по охране труда работников.