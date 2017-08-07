При обрушении породы на руднике в Мурманской области погиб рабочий

МУРМАНСК, 7 авг — РИА Новости. Рабочий погиб при обрушении горной породы на руднике "Карнасурт" Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Мурманской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.
Дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе инструкции по охране труда работников.