В сочинском аэропорту по ошибке объявили незамедлительную эвакуацию

СОЧИ, 7 авг — РИА Новости. В здании аэропорта Сочи по ошибке по громкой связи объявили аварийную ситуацию; пассажиры сохраняют спокойствие, продолжается регистрация и их досмотр, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Днем в понедельник в аэропорту Сочи неожиданно включилось экстренное объявление. Диктор по громкой связи передал следующий текст: "Внимание, в здании возникла аварийная ситуация. Просим вас сохранять спокойствие и незамедлительно покинуть здание… При выходе из здания просим вас отойти на безопасное расстояние".

Часть пассажиров действительно направилась к выходу, при этом остальные, наоборот, заходят в здание и проходят регистрацию.

Охрана аэропорта на вопрос корреспондента РИА Новости пояснила, что это техническая ошибка, вызванная жаркой погодой. Объявление повторялось примерно 20 минут, на русском и английском языках.