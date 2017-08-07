В сочинском аэропорту по ошибке объявили незамедлительную эвакуацию

СОЧИ, 7 авг — РИА Новости. В здании аэропорта Сочи по ошибке по громкой связи объявили аварийную ситуацию; пассажиры сохраняют спокойствие, продолжается регистрация и их досмотр, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Часть пассажиров действительно направилась к выходу, при этом остальные, наоборот, заходят в здание и проходят регистрацию.
Охрана аэропорта на вопрос корреспондента РИА Новости пояснила, что это техническая ошибка, вызванная жаркой погодой. Объявление повторялось примерно 20 минут, на русском и английском языках.