Из-за паводка могут возникнуть сложности с отправкой грузов из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) предполагает, что в ближайшие сутки могут возникнуть сложности в отправке грузов в результате приостановки движения поездов из-за мощного паводка в Приморье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ПАО ВМТП Михаил Соколов.
"ВМТП не пострадал от ударов стихии, никаких повреждений в порту от наводнения нет. Мы предполагаем, что в ближайшие сутки могут возникнуть сложности с отправкой грузов из-за остановки железнодорожного сообщения на участке ДВЖД. Порт работает над оперативным восстановлением нормального режима отправки и стремится минимизировать последствия в тесном сотрудничестве с РЖД", — сказал Соколов.