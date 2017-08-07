Из-за паводка могут возникнуть сложности с отправкой грузов из Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг – РИА Новости. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) предполагает, что в ближайшие сутки могут возникнуть сложности в отправке грузов в результате приостановки движения поездов из-за мощного паводка в Приморье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ПАО ВМТП Михаил Соколов.

Прошедшие ливни подтопили несколько населенных пунктов в четырех районах Приморья. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что в регионе подтоплены более 1,4 тысячи домов, в крае ввели режим ЧС. Из-за паводка было размыто железнодорожное полотно на трех перегонах в Приморье. Три поезда были остановлены. По данным властей края, работы на путях уже завершены.

"ВМТП не пострадал от ударов стихии, никаких повреждений в порту от наводнения нет. Мы предполагаем, что в ближайшие сутки могут возникнуть сложности с отправкой грузов из-за остановки железнодорожного сообщения на участке ДВЖД. Порт работает над оперативным восстановлением нормального режима отправки и стремится минимизировать последствия в тесном сотрудничестве с РЖД", — сказал Соколов.