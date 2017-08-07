Суд в Адыгее прекратил дело эколога об экстремизме

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Суд в Адыгее прекратил дело об экстремизме в отношении известного эколога Валерия Бриниха за статью "Молчание ягнят" о проблемах, связанных с деятельностью одного из свиноводческих комплексов республики, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Попков.

"Сегодня Майкопский городской суд прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело об экстремизме в отношении директора Института региональных биологических исследований, известного эколога Валерия Бриниха, которого судили за статью "Молчание ягнят". Ему разъяснено право на реабилитацию", — сказал защитник.

Он напомнил, что уголовное преследование Бриниха длилось почти три года.

"Последним аргументом для решения о прекращении дела стала проведенная по делу Институтом криминалистики ФСБ экспертиза, которая не нашла признаков экстремизма в статье эколога. А всего было четыре заключения специалистов и три экспертизы, и только одна в пользу обвинения", — напомнил Попков.

По версии следствия, осенью 2014 года директор Института региональных биологических исследований, в прошлом директор Кавказского и Даурского заповедников написал авторскую статью "Молчание ягнят". Текст, который позднее был опубликован в интернете, был посвящен экологическим проблемам, возникшим из-за деятельности свиноводческого комплекса в Теучежском районе Адыгеи.

В декабре 2014 года суд признал статью экстремистским материалом. Защита связывает это с тем, что учредителем критикуемой в статье компании являлся на тот момент сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев.