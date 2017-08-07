При пожаре в Башкирии погибли трое жителей Подмосковья, заявил очевидец

УФА, 7 авг – РИА Новости. Среди погибших на пожаре в башкирском селе были трое жителей подмосковных Химок, сообщил РИА Новости житель деревни Угузево Бирского района, где произошла трагедия.
По словам жителя деревни Угузево, среди погибших были гости из подмосковных Химок. "К хозяйке дома приехала погостить ее дочь из Подмосковья с двумя детьми, самому маленькому из которых около года. В доме не было торжества, как сообщают СМИ, дети и внуки хозяйки приехали к ней в отпуск. Дочь с маленькими детьми собиралась уехать домой через неделю, были куплены билеты", — сказал агентству житель села.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что пожар произошел ночью, когда все спали, в МЧС о пожаре сообщили соседи, увидевшие охваченную огнем крышу дома.
"Троих смогли спасти, известно, что их эвакуировали из горящего дома спасатели. Тела погибших обгорели, трудно сказать, кому именно они принадлежат. Это позже установят специалисты", — сказал собеседник агентства.