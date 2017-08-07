На месте убийства директора "Океанариума" в Москве нашли пули

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Рядом с телом убитого директора "Океанариума" в Москве нашли четыре пули калибра 7,62, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Рядом с телом нашли четыре пули калибра 7,62 миллиметра. Они были изъяты и отправлены на баллистическую экспертизу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, экспертиза должна установить, из какого оружия был убит бизнесмен. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что следствие считает вероятным, что Чернова убили из пистолета ТТ.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила, что тело мужчины 1964 года рождения с огнестрельным ранением обнаружили в пятницу на территории района Филевский парк в Москве. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, рядом с местом убийства Чернова были найдены гильзы калибра 7,62, киллер стрелял в бизнесмена шесть раз.