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Происшествия

Командир отряда спасателей рассказал о сложностях операции на руднике "Мир"

Сюжет:
Авария на руднике "Алросы" (63)
15:1707.08.2017
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкОтряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017Отряд горноспасателей спускается в шахту Мир. 5 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Поисково-спасательные работы на руднике "Мир" осложнены измененным после схода воды профилем выработки, глиняной взвесью и искореженным металлом, сообщил командир отряда быстрого реагирования Национального горноспасательного центра Николай Мясников.

Горноспасатели на руднике Мир. 4 августа 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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СК возбудил уголовное дело после аварии на руднике "Мир"

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.

"Длина участков завалов, за которыми, предположительно, могут находиться заблокированные шахтеры, составляет 240 и 480 метров. Ситуация осложнена тем, что горные выработки после затопления забиты плотной глиняной взвесью и завалены искореженным металлом, который приходится разбирать вручную", — сказал Мясников.

По его словам, в шахте постоянно работают группы спасателей в среднем по 60-80 человек. Спасатели работают под землей по шесть-восемь часов. При этом они находятся по пояс в воде, что затрудняет перемещение. Мясников отметил, что работы осложняются и тем, что профиль шахты был сильно изменен потоком воды.

"Ключевой фактор в том, что существует постоянная угроза повторного порыва и нового затопления шахты. Мы контролируем ситуацию, но это крайне тяжело", — подчеркнул он. Мясников отметил, что температура и газовая обстановка на шахте в норме, кислорода достаточно.

Одновременно с разборкой завалов ведется установка насосной системы по временной схеме, чтобы избежать накопления воды в руднике, сообщил Мясников.

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© "Алмазный край"
Альпинисты спустились на дно шахты "Мир", чтобы найти заблокированных горняков

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